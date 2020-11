Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg von Freitag, 27.11.2020 bis Samstag, 28.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand einer mobilen Toilette - Am Samstag, 28.11.2020, gegen 03:15 Uhr geriet in Cloppenburg, Jenaer Straße, in Höhe Soestenweg, aus bislang unbekannter Ursache eine mobile Toilette in Brand. Ein Verkehrsschild, sowie ein Teil der angrenzenden Hecke wurde ebenfalls durch den Brand vollständig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit der Polizei Cloppenburg,unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 27.11.2020, gegen 18:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, VW Touran, beim Ausfahren aus einer Parkbucht in Cloppenburg, Bahnhofstraße, einen dort abgeparkten PKW, Opfel Zafira. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, entfernte er sich vom Unfallort in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sollen sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 melden.

Essen / Oldb. - Sachbeschädigung durch Graffiti - In der Zeit von Montag, 23.11.2020 bis Freitag, 27.11.2020 kam es in Essen / Oldb., Zum Brockhagen Stau, zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Ein bislang unbekannter Täter besprühte an einer Schutzhütte die Außen- und Innenwände, eine Sitzbank und die Pflasterung mittels Farbe. Weiterhin wurde an einem Maschinenhaus und an einer Betonwand ein Graffiti gesprüht. Hinweise nimmt hier die Polizei in Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-924700 entgegen.

Cloppenburg - Corona-Verstoß - Am Freitag, 27.11.2020, gegen 17:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte sechs Personen im Alter von 14 bis 16 Jahre in der Soestenstraße in Cloppenburg. Die Personen verstießen gegen die Zwei-Haushalts-Regelung. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die Personen einen Platzverweis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 27.11.2020, um 17:21 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Ford, auf einem Tankstellengelände an der Osterstraße in Cloppenburg, rückwärts gegen den PKW, Opel, eines 39-Jährigen Cloppenburgers. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr - Am Freitag, 27.11.2020, um 15:50 Uhr stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg, Fritz-Reuter-Straße, bei einem 68-Jährigen aus Cloppenburg fest, dass dieser seinen PKW, Skoda, im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Löningen - Verkehrsunfall - Am Freitag, 27.11.2020, um 11:25 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Löningen mit ihrem PKW, Renault Twingo die Bremer Straße in Löningen aus Richtung Bahnhofsallee kommend in Richtung Meerdorf. Eine 74-Jährige Löningerin überquerte hinter einem entgegengesetzt fahrenden LKW plötzlich, vom Sonderstreifen für Radfahrer kommend, die Bremer Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 27.11.2020, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr kam es in Cloppenburg, Bürgermeister-Winkler-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort auf dem Parkplatz abgestellter PKW, VW Golf, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Ein 54-Jähriger aus Werlte befuhr am Freitag, 27.11.2020, gegen 11:25 Uhr mit seinem PKW, Daimler, die Straße Am Bürgerpark in Cloppenburg und beabsichtigte im Einmündungsbereich auf die Emsteker Straße nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah dieser den vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, der den Radweg der Emsteker Straße in Richtung Emstekerfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 27.11.2020, in der Zeit von 13:55 Uhr bis 14:40 Uhr kam es in Cloppenburg, Soestenstraße, bei einem dortigen Lebensmittelgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen abgestellten PKW, Volvo, aus Cloppenburg und entfernte sich, ohne um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 200 Euro zu ermöglichen. Zeugen, die im Unfallzeitraum Beobachtungen gemacht haben, können sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 27.11.2020, um 12:25 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Pingel Anton, ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 74-Jähriger Fahrrad-Fahrer aus Cloppenburg übersah den vorfahrtsberechtigten PKW, Daimler, eines 37-jährige aus Cloppenburg, im Kreisverkehr Pingel Anton / Bahnhofstraße. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrrad-Fahrer leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i.A. PHK'in Tesch

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell