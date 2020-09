Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200903 - 0899 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 3. September 2020, gegen 00.55 Uhr, wurden Zeugen auf ein lautes Klirren in einem Innenhof in der Stegstraße aufmerksam.

Dabei konnten sie beobachten, wie sich eine Person durch die eingeschlagene Heckscheibe in das Innere eines Autos zwängte. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte floh der Mann auf ein benachbartes Grundstück, wo er festgenommen werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 56-jährigen Wohnsitzlosen. Aus dem Auto hatte er sich bereits verschiedene Werkzeugkoffer zum Abtransport bereitgestellt. Darin befanden sich u.a. Winkelschleifer, Sägen und Schlagbohrer.

