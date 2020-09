Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200903 - 0896 Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Mittwoch (02.09.2020) auf Donnerstag ereignete sich auf der BAB 5 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

Gegen 23:30 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug auf der A5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Niederrad und dem Frankfurter Kreuz hatte sich aufgrund eines vorausgegangen Unfalls ein Stau gebildet, sodass der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste. Der nachfolgende Pkw, ein Audi A3, fuhr auf den am Stauende stehenden Sattelauflieger auf. Die 30-jährige Fahrerin des Autos wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallstelle war aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen in Richtung Darmstadt für mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 46400 mit der Autobahnpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

