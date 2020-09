Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200903 - 0898 Frankfurt-Rödelheim: Garagenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 2. September 2020, gegen 22.00 Uhr, nahmen Zeugen Feuerschein in einer Garage in der Niddagaustraße wahr und verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Die Garage sowie ein davor geparkter Wagen brannten vollständig aus, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 EUR. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

U.a. befanden sich in der Garage ein Gasgrill mit zwei dazugehörigen Gasflaschen. Durch die große Hitzeeinwirkung wurden noch ein in der Nähe befindliches Gebäude sowie eine zweite Garage beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

