Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Maskenkontrollen im öffentlichen Nahverkehr

Stuttgart-West/ -Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (30.08.2020) im öffentlichen Nahverkehr die Maskentragepflicht überprüft. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 und 19.45 Uhr in den Linien U2, U9, U34, der Buslinie 41 sowie an der Haltstelle Schwabstraße die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung. Der Großteil der Fahrgäste trug dabei eine Maske ordnungsgemäß. Gegen sieben Fahrgäste leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da diese keine Maske trugen. In weiteren vier Fällen klärten die Beamten die Fahrgäste über das korrekte Tragen der Maske auf.

