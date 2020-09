Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (31.08.2020) in einem Supermarkt in der Klett-Passage Lebensmittel gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Angestellten gewehrt. Gegen 17.25 Uhr betrat der Täter den Supermarkt und verstaute mehrere Packungen Nüsse in seinen Hosentaschen. Nachdem er den Laden verlassen hatte, sprach ein Mitarbeiter ihn an, konfrontierte ihn mit dem Diebstahl und forderte ihn auf, wieder mit zurück zu kommen. Der Dieb stieß den Mitarbeiter von sich, woraufhin dieser ein Pfefferspray einsetzte. Der Unbekannte ließ das Diebesgut zurück und ergriff die Flucht. Zeugen beschreiben den Täter als männlich, etwa 190 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er soll blondes Haar haben, mit einem orangefarbenen T-Shirt, einer türkisfarbenen Weste und einer schwarzen knielangen Sporthose bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

