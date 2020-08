Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (24.08.2020) auf einem Parkplatz an der Felix-Dahn-Straße ein Smart beschädigt worden ist. Der Besitzer des Smarts stellte seinen Wagen am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz ab. Als er gegen 17.10 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er an der Fahrertür sowie am linken Kotflügel massive Beschädigungen. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer den Smart beim Parkmanöver beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

