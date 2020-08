Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (29.08.2020) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Beamte beobachteten gegen 18.15 Uhr, wie ein 24 Jahre alter Mann bei dem Tatverdächtigen offenbar 1,5 Gramm Marihuana kaufte. Dieses hatte der mutmaßliche Händler zuvor aus einem nahegelegenen Versteck geholt. Im Anschluss an das Geschäft nahmen die Beamten die beiden Männer fest. Bei der Durchsuchung der Männer fanden sie bei dem mutmaßlichen Abnehmer das erworbene Marihuana, der mutmaßliche Händler war im Besitz von Geldscheinen. Der 20 Jahre alte gambische Tatverdächtige wurde noch am Sonntag (30.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 24-jährige Abnehmer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

