Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Verkehrskontrolle gefälschte Ausweise entdeckt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagnachmittag (28.08.2020) zwei Männer im Alter von 34 und 46 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, sich mit gefälschten Dokumenten in Deutschland aufzuhalten. Fahndungsbeamte kontrollierten gegen 17.15 Uhr einen Peugeot, der zu diesem Zeitpunkt auf der Straße Neue Weinsteige in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 34 Jahre alte Fahrer sowie der 46 Jahre alte Mitfahrer händigten den Beamten jeweils ihren vermeintlichen griechischen Personalausweis aus. Die beiden anderen Mitfahrer, ein 35 Jahre alter sowie ein 36 Jahre alter Mann, übergaben den Beamten serbische Dokumente. Bei der genaueren Betrachtung der griechischen Ausweise stellten die Polizisten Ungereimtheiten fest. Offenbar handelte es sich bei den Ausweisen um Totalfälschungen. Ermittlungen ergaben, dass alle vier Männer unerlaubt auf einer Baustelle gearbeitet haben sollen. Die beiden 34 und 46 Jahre alten mutmaßlich serbischen Tatverdächtigen wurden noch am Samstag (29.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die beiden anderen Männer wurden nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell