Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Transporter fährt in Baustellenabsperrung

Bad Münder (ots)

Heute Morgen gegen 05:50 Uhr überfuhr ein Transporter auf der Bundesstraße 442 bei Nettelrede mehrere Absperrbaken, die zur Absperrung des Linksabbiegestreifens in Richtung Böbber aufgestellt sind. Der Transporter-Fahrer (49) blieb unverletzt. Am Fahrzeug und am Sperrmaterial entstanden Sachschäden.

Die Streifenwagenbesatzung, die den Unfall vor Ort aufnahm, stellte aufgrund der Spuren fest, dass der Transporter auf der B442 in Richtung Lauenau fuhr. Vor der Absperrung geriet der Wagen allmählich auf den rechten Seitengrünstreifen. Hier wurde der Transporter gegengelenkt, geriet nach links und prallte in die Absperrbaken.

Gegenüber den Beamten gab der Transporter-Fahrer an, er sei kurz vor der Absperrung von einem hellgrauen BMW Kombi überholt worden. Um eine Kollision beim knappen Wiedereinscheren des BMW zu verhindern, musste er weit nach rechts ausweichen. Außer Kontrolle geraten will er dann in die Baken gefahren sein.

Der BMW-Fahrer setzte unerkannt die Fahrt in Richtung Lauenau fort.

Nun werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum angeblichen BMW-Kombi geben können.

Hinweise werden beim Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel. 05042/93310 entgegengenommen.

