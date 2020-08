Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 27-Jähriger nach Streit schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (30.8.2020) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Auseinandersetzung an der Frösnerstraße einen 27-Jährigen schwer verletzt zu haben. Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 20.30 Uhr zwischen dem 32-jährigen Tatverdächtigen und dem 27-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben soll. Der 27-Jährige wehrte mit einem Schirmständer weitere Attacken des Mannes ab. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige, Beamten gelang es jedoch ihn nach kurzer Fahndung gegen 20.50 Uhr in einer Unterführung am Wilhelmsplatz festzunehmen. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um den schwer Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der algerische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (31.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

