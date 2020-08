Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Baucontainer - Wer hat etwas gesehen?

Hütschenhausen OT Spesbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Nähe des Sportplatzes einen Bau-Container aufgebrochen. Aus dem Container stahlen sie eine Rüttelplatte sowie einen Winkelschleifer. Zuvor wurde noch versucht den Firmentransport "kurzzuschließen". Der Wert des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen |pilan

