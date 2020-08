Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW beschädigt und abgehauen, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unbekannter Fahrer kümmert sich nicht um den verursachten Schaden. Am Donnerstagvormittag hatte die Fahrerin eines grauen Ford Fiesta ihr Fahrzeug in der Straße "Ringmauer" zum Parken abgestellt. Gegen Abend musst sie dann feststellen, dass ihr Fahrzeug am Heck eine frische Beschädigung hatte. Hinweise auf den Verursacher liegen keine vor. Die Polizeiinspektion Lauterecken bitte mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



