Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (28.08.2020) zwei Männer im Alter von 43 und 45 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt an der Sophienstraße Alkohol gestohlen zu haben. Die Männer betraten gegen 16.00 Uhr den Laden und nahmen dort zwei Flaschen Alkohol an sich. Während der 43-Jährige offenbar Schmiere stand und ein Taschenmesser mit sich führte, steckte sein Komplize die Alkoholflaschen in seinen Hosenbund. Noch vor Verlassen des Supermarktes sprach ein Detektiv die beiden Männer an und übergab sie der alarmierten Polizei. Die beiden offensichtlich wohnsitzlosen polnischen Männer wurden noch am Samstag (29.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte.

