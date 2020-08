Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahndung im Maisfeld

Stuttgart-Neugereut (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen (31.08.2020) ein Maisfeld im Bereich des Sturmvogelwegs nach einer Frau in einer vermeintlich hilflosen Lage abgesucht. Zeugen meldeten der Polizei kurz nach Mitternacht eine aufgelöste Frau, die offenbar in das Maisfeld rannte und nicht zurückkehrte. Mehrere Beamte suchten daraufhin zu Fuß und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers das Gebiet ab. Eine Frau oder andere verdächtige Umstände entdeckten sie dabei nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell