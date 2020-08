Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (28.08.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 16.08.2020 eine 19-Jährige vergewaltigt zu haben. Die junge Frau befand sich am Vormittag des 16.08.2020 nach einer Party mit mehreren Freunden alleine mit dem Tatverdächtigen in einer Gartenhütte. Dort soll der Mann sie zunächst sexuell bedrängt und danach gegen ihren Willen vergewaltigt haben. Im Anschluss schüchterte er die 19-Jährige unter massiven Drohungen ein, daher war sie erst nach einigen Tagen dazu bereit, eine Aussage bei der Polizei zu tätigen. Der deutsche Tatverdächtige wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell