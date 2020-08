Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinder bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag (31.08.2020) in der Stammheimer Straße zwei Kinder im Alter von zwölf und dreizehn Jahren schwer verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15.20 Uhr mit ihrem VW Golf in der Stammheimer Straße in Richtung Stammheim unterwegs. Die Kinder fuhren gemeinsam auf einem Fahrrad aus der Rütlistraße auf die Stammheimer Straße und stießen dort mit dem VW der 24-Jährigen zusammen. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen. Rettungssanitäter, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um die Kinder und brachten sie in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme musste ein Teil der Stammheimer Straße bis zirka 17.00 Uhr komplett gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

