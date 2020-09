Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht und verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (31.08.2020) einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht, nachdem dieser Geld von einem Automaten abgehoben hatte. Der 24-Jährige war gegen 15.10 Uhr in einer Bankfiliale an der Rotebühlstraße und hob Geld bei einem Automaten ab. Er verließ die Bank und ging durch die Ladenpassage im Bereich der Schwabstraße davon, als ein unbekannter Mann ihn ansprach. Unter Vorhalt eines Messers verlangte der Mann das soeben abgehobene Geld. Der 24-Jährige weigerte sich, woraufhin der Räuber in seine Richtung stach. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Täter den 24-Jährigen verletzte. Dieser flüchtete und suchte Hilfe bei zwei Passanten. Der Täter flüchtete ebenfalls. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Räuber wird als etwa zwei Meter großer Mann mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild und kurzen blonden Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer hellblauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Er sprach deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

