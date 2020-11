Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Verkehrsunfall, eine Person verletzt, Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Lohne sucht die Polizei Lohne nach Zeugen. Gegen 12.50 Uhr stießen an der Kreuzung Klapphakenstraße/Meyerhofstraße der Pkw eines 19-Jährigen aus Damme sowie der Pkw einer 25-Jährigen aus Hamburg zusammen. Durch den Verkehrsunfall erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, benötigt die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

