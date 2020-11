Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 29.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 28. November 2020, 18:00 Uhr, und Samstag, 29. November 2020, 09:50 Uhr, kam es in der Dornierstraße vor einem Wohnhaus zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Außenspiegel, sowie die Fahrertür eines roten Mazda 6, welcher auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Zwischen Freitag, 28. November 2020, 14:30 Uhr, und Samstag, 29. November 2020, 12:30 Uhr, kam es an der Sporthalle der Christophorusschule in der Brüsseler Straße sowie am städt. Kindergarten in der Dornierstraße zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter beschmierten die Außenwände der Sporthalle sowie Holztafeln am Kindergarten mit Graffiti. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 25- jähriger Lohner mit einem PKW die Lindenstraße, 49393 Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Straße "Stukenborg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Wenden mit seinem PKW den Zaun eines dortigen Grundstückes. Es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441/9430) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Kind und PKW

Am Samstag, 28.11.2020, um 15.30 Uhr, kam es auf der Hagener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wechselte ein 13-jähriges Kind mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn. Das Kind übersah einen nachfolgenden PKW Ford eines 20-jährigen aus Vechta. Es kam zur Kollision. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 17.20 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei versuchte ein 10-jähriges Kind aus Vechta mit seinem Fahrrad die Fahrbahn zu queren. Das Kind übersieht eine 18-jährige aus Vechta, die mit ihrem PKW Hyundai die Große Straße befuhr. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Krankenhaus Vechta zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Vechta - Verstöße im Zuge mit der Coronaverordnung

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei eine größere Feier im Kornblumenweg gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurden Personen aus fünf verschiedenen Haushalten angetroffen. Die Feier wurde durch die eingesetzten Beamten aufgelöst. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall/Gefährdung des Straßenverkehrs mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, den 28.11.2020 gegen 22:35 Uhr kam es auf der Hufeisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Bohmte kam dort in einer Kurve mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 38-jährige Fahrer des PKW verletzte sich hierbei leicht. Seine 30-jährige Lebensgefährtin wurde auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und verletzte sich schwer. Sie wurde durch die eingesetzte Feuerwehr Damme zusammen mit dem eingesetzten Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung beim Unfallverursacher festgestellt. Ein mit seinem Einverständnis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde sichergestellt. Die verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Damme verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Tel.: 04441/943-0

oder ab Montag, 30.11.2020 an



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell