Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Eingangstür beschädigt

Zwischen Freitag, 27. November 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 30. November 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Emsteker Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Eingangstür einer Grundschule, sodass Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 30. November 2020, gegen 08.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Kleinkraftfahrer in der Krankenhausstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftfahrzeuges war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 29. November 2020, 09.00 Uhr, und Montag, 30. November 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Am Schneewall auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr rückwärts gegen eine Mauer des Friedhofes, welche hierbei erheblich beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Nach bisherigen Ermittlungen könnte der Verkehrsteilnehmer einen Kleintransporter des Types Mercedes Sprinter oder VW Crafter mitgeführt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell