Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Gasgrill von Privatgrundstück entwendet

Belm (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Rosenstraße aus einem Privatgarten ein Gasgrill der Marke "Broil King" entwendet. Unbekannte Täter drangen in den Garten ein, durchtrennten die Verbindung zur Gasflasche mit einem Messer und entfernten sich mit dem Grill in unbekannte Richtung. Das entwendete Gerät hatte einen Wert von ca. 2300 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm unter 05406/898630.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell