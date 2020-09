Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht in Rulle- silberner Skoda gesucht

Wallenhorst (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Rulle nach einem beschädigten silberfarbenen Auto der Marke Skoda. Der Fahrer oder die Fahrerin eines solchen Autos hat nach Angaben eines Zeugen gegen 01.50 Uhr in der Ermländer Straße einen am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Passat Kombi gerammt und ist danach einfach weggefahren. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Unfallverursachers gefunden. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461-915300.

