Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Erste Ermittlungsergebnisse zu den Gebäudebränden

Melle (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der letzten Woche auf Meller Stadtgebiet zu drei schadensträchtigen Scheunenbränden, zu denen die Polizei nun erste Ermittlungsergebnisse bekanntgeben kann. So kommen im Fall der Hornstraße (Wellingholzhausen) die Brandexperten der Polizei und ein Brandsachverständiger zu der Überzeugung, dass hier vorsätzliche oder zumindest fahrlässige Brandstiftung ursächlich für das Feuer gewesen ist. Bei dem Brand einer Scheune in der Redecker Straße gehen die Ermittler dagegen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Was das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Oldendorfer Straße ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen zu den drei Bränden dauern an.

