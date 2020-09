Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Illegal Asbest entsorgt

Bild-Infos

Download

Hagen aTW (ots)

Der Polizei in Hagen wurde am Donnerstagmorgen eine illegale Abfallentsorgung gemeldet. Zwischen Freitagabend und Montagvormittag wurden in einem Waldstück an der Iburger Straße (hinter der Einmündung zum Forstweg) unerlaubt zahlreiche Asbestplatten von Unbekannten entsorgt. Der Ablageort ist über einen kleinen Waldweg zu erreichen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sollten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401 879500 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell