Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/ Hilter - Bushaltestellen zerstört

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte meldet mehrere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Freitag und Sonntag die Scheiben in drei Bushaltestellen. Die Tatorte liegen in Hilter-Wellendorf (Rothenfelder Str., Bushaltestelle "Kreuzung") und in Georgsmarienhütte (Glückaufstraße, "Steiniger Turm" und Bielefelder Straße, "Alte B 68"). Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Bushaltestellen bemerkt haben, sollten sich unter 05401 879500 an die Polizei in Georgsmarienhütte wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell