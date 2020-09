Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Brand in Turnhalle

Georgsmarienhütte (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen kam es am Mittwochabend gegen 23.27 Uhr zu einem Brand in der Sporthalle der Realschule am Carl-Stahmer-Weg. Eine Reinigungskraft stellte im Technikraum der Turnhalle eine Rauchentwicklung fest und informierte die Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen war die gesamte Halle bereits verraucht. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Technikraum / Kellergeschoss ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen laufen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

