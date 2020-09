Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Verkehrsunfall auf der Hunteburger Straße - Verursacher flüchtet

Ostercappeln (ots)

Eine 48-Jährige befuhr am Mittwochmorgen mit einem grauen Ford Edge die Hunteburger Straße in Richtung Ortsmitte. Als ihr gegen 08.55 Uhr im Bereich einer Fahrbahnverengung ein Unbekannter mit einem silberfarbenen SUV entgegenkam, touchierte der Mann den Wagen der Frau und setzte anschließend seinen Weg in Richtung Hunteburg fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell