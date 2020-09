Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 25-Jähriger in Wohnung überfallen - Täter flüchten mit Kleinkraftrad

Osnabrück (ots)

In einer Wohnung an der Klosterstraße, zwischen der Liebigstraße und der Gertrudenstraße, wurde ein 25-Jähriger am späten Abend des 28.08.2020 (Freitag) von zwei Unbekannten überfallen. Die Täter brachen kurz vor Mitternacht in die Wohnung ein und traktierten das Opfer mit Schlägen und Tritten. Die Männer stahlen Bargeld, Unterhaltungselektronik und ein Mobiltelefon und flüchteten mit einem Kleinkraftrad. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Klosterstraße/Gertrudenstraße verdächtige Personen beobachtet haben, oder ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3203 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell