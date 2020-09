Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Trekkingfahrrädern

Osnabrück (ots)

Unbekannte Diebe hatten es in den letzten Tagen im Stadtgebiet offenbar auf hochwertige Trekkingfahrräder abgesehen. So wurde zwischen Samstag-und Sonntagabend am Neuen Graben ein blau-graues Damenrad der Marke Gudereit, Modell Premium 11.0 Evo Lite, gestohlen. Das Fahrrad stand abgeschlossen an einem Fahrradbügel an der OsnabrückHalle und hat als Auffälligkeit einen Gates-Riemenantrieb. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Sonntagabend in der Uhlandstraße. Ein an der Ecke zur Lotter Straße verschlossen abgestelltes graues Bike der Marke Gudereit, Modell LC-80 Evo Disc, wurde von den Tätern zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr mitgenommen. Ein durch seine Größe auffälliges blaues Herrenrad von Raleigh, Modell Rush Hour 4.0, wurde in der Nacht zu Dienstag in der Kolpingstraße entwendet. Das XXL-Fahrrad (Rahmengröße 70cm) war mit einem Schloss an den Metallbügel vor dem Uni-Gebäude gekettet gewesen. Hinweise zum Verbleib der Fahrräder und zu verdächtigen Transportern nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 joder -2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell