Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Aufbruch eines Baucontainers

Quakenbrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Straße Pappenhagen (Neubaugebiet, geht vom Hartlager Weg ab) einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter schlichen sich auf die Baustelle, öffneten gewaltsam den dortigen Container und bedienten sich an den darin gelagerten Werkzeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Quakenbrücker Polizei unter 05431-907760.

