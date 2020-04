Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer am Samstagnachmittag mit einem gestohlenen SUV einen Verkehrsunfall verursachte, flüchtete er und seine zwei Mitfahrer. Der Unbekannte war gegen 17.30 Uhr mit dem Audi zunächst auf der Landesstraße 605 in Richtung Ettlingen unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Oberreut ab. An der Haltelinie zur Wilhelm-Leuschner-Straße stand ein 37-Jähriger mit seinem Pkw um nach rechts abzubiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte der Unbekannte den Audi nicht mehr rechtzeitig dahinter anhalten. Er lenkte den SUV nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er auf die Wilhelm-Leuschner-Straße um dann nach rechts in die Straße Großoberfeld abzubiegen. Dort wurde der Pkw abgestellt und die Insassen flüchteten zu Fuß. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich am Samstagvormittag in Rheinland-Pfalz gestohlen worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der schwarze Audi SQ7 auf der Fahrt nach Karlsruhe, oder in Karlsruhe aufgefallen ist. Weiterhin bittet die Polizei Zeugen, denen die drei Männer auf der Flucht in Oberreut aufgefallen waren, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

