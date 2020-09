Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht vor der Sparkasse

Bissendorf (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich in der Straße Schmalenbach, in Höhe der Sparkasse, eine Unfallflucht. Zwischen 09.50 Uhr und 10.15 Uhr wurde ein auf dem Seitenstreifen geparkter schwarzer Ford Transporter offenbar von einem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich gestreift. Der Verursacher beging danach Fahrerflucht und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise in der Sache nimnmt die Meller Polizei unter 05422/920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell