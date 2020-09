Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Quakenbrück (ots)

Am Montagmittag kam es an der Einmündung Menslager Straße/Mimmelager Straße zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines unbekannten roten Autos. Dessen Fahrerin oder Fahrer wollte gegen 12.10 Uhr von der Menslager Straße nach links in die Mimmelager Straße abbiegen und msissachtete dabei den Vorrang eines von der Quakenbrücker Straße entgegenkommenden Motorradfahrers. Der 36-Jährige musste daraufhin nach rechts ausweichen, geriet auf den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Vorfall und fuhr einfach weiter. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Quakenbrücker ins Krankenhaus. Wer weitere Hinweise zu dem beteiligten roten Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Quakenbrücker Polizei unter 05431-907760.

