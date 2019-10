Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schwedeneck

Kreis RD-ECK - Paraglider schwer verletzt

Schwedeneck / Kreis RD-ECK (ots)

191006-2-pdnms Paraglider schwer verletzt

Schwedeneck / Kreis RD-ECK. Ein 37-jähriger Paraglider wurde am Samstagmittag (05.10.19, kurz nach 13 Uhr) beim Start von der Steilküste Stohl / Schwedeneck schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Pilotenfehler den Absturz verursacht haben. Der 37-Jährige rief noch selbst die Rettungskräfte. Er wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Sönke Hinrichs

