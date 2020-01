Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verwenden von verfassungsfeindlicher Symbolik in Burg Stargard (LK MSE)

Friedland (ots)

In den Abendstunden des 24.01.2020 wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in Burg Stargard eine Gruppe Jugendlicher entlang der Mühlenstraße bewegt,aus der Personen heraus lautstark " Sieg Heil" - Parolen skandieren und in Verbindung damit den Hitlergruß zeigen würden. Nach Hinweisen von Zeugen konnten durch die eingesetzten Beamten vor Ort zwei 16-jährige männliche Tatverdächtige festgestellt werden. Diese waren zum Zeitpunkt des Antreffens alkoholisiert. Bezüglich des Verwendens von verfassungsfeindlichen Symbolen werden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei. Im Auftrag PHK D.Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

