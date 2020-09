Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Überfall auf Tankstelle

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag die Tankstelle an der Wachsbleiche überfallen. Der Täter betrat gegen 15.45 Uhr mit einem dunklen Mundschutz vor dem Gesicht den Verkaufsraum, trat an den Tresen heran und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhaltes. Nachdem die 53-jährige Angestellte dem Räuber das Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser vom Tatort auf die Wachsbleiche und lief in Richtung Hansastraße weg. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht mehr finden. Der Mann war um die 170cm groß, etwa 25 Jahre alt und trug bei Tatausführung ein schwarzes Cappy sowie eine Sonnenbrille mit auffälligen, gelb verspiegelten Gläsern und dunklen Bügeln. Bekleidet war der Räuber mit einer verwaschenen Jeanshose und dunklen Turnschuhen mit weißen Applikationen. Auffällig an der vom Täter getragenen schwarzen Kapuzenjacke waren drei Nieten im Rückenbereich. Zudem hatte der Täter eine helle Bauchtasche umgeschnallt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

