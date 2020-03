Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Pizzeria/ Täter hebeln rückwärtige Tür auf

Goch (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Sonntag, 00.00 Uhr, und Montag (09. März 2020), 07.40 Uhr, die rückwärtige Tür einer Pizzeria an der Frauenstraße auf. Sie gelangten über ein offen stehendes Zauntor auf die Terrasse. Dort hebelten die Unbekannten die rückwärtige Tür auf und durchsuchten im Inneren den Thekenbereich. Sie flüchteten durch eine Notausgangstür in das angrenzende Treppenhaus eines weiteren Hauses an der Frauenstraße. Hier durchsuchten sie noch die Kellerräume, bevor die Täter über die Roggenstraße in unbekannte Richtung flüchteten. Zum jetzigen Zeitpunkt entwendeten sie mehrere Kellnergeldbörsen und ein Sparschwein. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

