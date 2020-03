Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Bauerngehöft/ Täter entwenden diverses Werkzeug

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (09. März 2020) in ein Bauerngehöft am Hauer Grenzweg ein. Das Gehöft, zu dem ein Wohnhaus, eine Tenne, eine Lagerhalle sowie eine Werkstatt gehören, wurde durch die Täter durchsucht. Sie hebelten ein Element der Haustür heraus, um durch das entstandene Loch die Tür öffnen zu können. Für den Abtransport des Diebesguts nutzten die Unbekannten eine Schubkarre und einen Kinderwagen, die dort abgestellt waren. Sie entwendeten diverses Werkzeug aus den unterschiedlichen Gebäudeteilen. Die Täter hatten ihr Fahrzeug auf der Antoniterstraße in Höhe der Gocher Landstraße geparkt. Über einen Fußweg gelangten die Täter dann zum Gehöft. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und zu möglichen Tätern geben können. Sie sollen sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

