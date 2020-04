Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Räuberischer Diebstahl

Bad Ems (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2020, kam es gegen 16:42 Uhr, in der Rossmann-Filiale in Bad Ems zu einem räuberischen Diebstahl. Der Beschuldigte steckte sich drei Parfüms im Gesamtwert von 79EUR ein und wollte damit die Filiale ohne zu bezahlen verlassen. Durch einen Security-Mitarbeiter wurde er jedoch festgehalten. Durch einen Schlag gegen den Mitarbeiter konnte sich der Beschuldigte jedoch befreien und versuchte zu flüchten. Durch weitere Zeugen wurde er jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

