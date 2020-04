Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rauchentwicklung in Metallfirma

Bad Marienberg (ots)

Am Montag, den 06.04.2020 gegen 23:16 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Halle einer Metallverarbeitenden Firma im Industriegebiet in Bad Marienberg.

Drei Arbeiter wurden bei den eigenständig vorgenommenen Löscharbeiten leicht verletzt, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser zur Überwachung eingeliefert.

Es entstand kein Gebäudeschaden, nur die Maschine wurde beschädigt. Die Feuerwehren Bad Marienberg und Hahn waren mit 45 Kräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Kaiser

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pi.hachenburg



