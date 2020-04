Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Rothenbach (ots)

Rothenbach. Am Montag, dem 06.04.2020, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der B255, in Höhe von Rothenbach-Obersayn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Richtung Montabaur fahrender schwarzer BMW X3 setzte zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an, als dieser plötzlich nach links ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden wich die Fahrerin des BMW nach links aus und geriet hierbei mit den linken Rädern neben die Fahrbahn. Hierbei touchierte der BMW einen Leitpfosten, wodurch am Fahrzeug Sachschaden entstand. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 9805-0) zu melden.

