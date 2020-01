Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerde

Grabow (ots)

Bei einer vierstündigen Geschwindigkeitskontrolle am Montagnachmittag in Grabow haben Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe insgesamt 28 Geschwindigkeitsübertretungen ahnden müssen. 195 Fahrzeuge hatten in dieser Zeit die Messstelle der Polizei passiert. Bei zulässigen 50 km/h wurde ein Motorrad mit 85 km/h festgestellt. Der Fahrer muss jetzt mit einem einmonatigem Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und zwei Punkten rechnen. Ebenso mit einem Bußgeld muss ein Autofahrer rechnen, der mit 79 km/h gemessen wurde. Mit der Überprüfung der Geschwindigkeit in der Straße "Binnung" ist die Polizei einer Bürgerbeschwerde nachgegangen. Eine Anwohnerin hatte sich über zu schnelles und rücksichtsloses Fahren in der Straße beklagt.

