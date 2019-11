Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Hilflose Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.11.2019/ Uhrzeit: 14:33 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Berghauser Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/

Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Mittwochnachmittag in die Berghauser Straße angefordert. Hier war eine ältere Dame in ihrer Erdgeschoßwohnung gestürzt und konnte die Wohnungstür nicht eigenständig öffnen. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld verschafften dem Rettungsdienst gewaltfrei Zugang zu der Wohnung. Der Einsatz endete nach etwa 30 Minuten.

