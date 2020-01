Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vollsperrung der B 321 nach Verkehrsunfall aufgehoben

Crivitz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 321 in Crivitz (wir informierten) konnte die Vollsperrung jetzt aufgehoben werden. Allerdings dauern die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle noch an, sodass vereinzelt mit Behinderungen an der Unfallstelle zu rechnen ist. Unterdessen ermittelt die Polizei jetzt zur Unfallursache. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad war auf der Umgehungsstraße an der Einmündung nach Brüel ein Mann schwer verletzt worden.

