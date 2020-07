Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unter Kokaineinfluss mit dem Fahrzeug unterwegs

Kandel (ots)

Kandel; Am 02.07.2020 wurde um 17:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in der Rheinstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Auffallerscheinungen, die auf einen aktuellen Einfluss von BtM hindeuteten. Ein Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Der 37-jährige Fahrer gab an, am Vortag Kokain konsumiert zu haben.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell