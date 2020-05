Polizei Münster

POL-MS: Ermittler überführen mutmaßlichen Einbrecher - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Polizisten nahmen am frühen Donnerstagmorgen (14.5., 0:55 Uhr) einen Tatverdächtigen fest, nachdem er versucht hatte, in ein Restaurant an der Rothenburg einzubrechen.

Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige Deutsche im Verdacht steht, in derselben Nacht (13.5., 23:18 Uhr bis 14.5., 2 Uhr) in ein Geschäft an der Lütke Gasse sowie in der Nacht zuvor (13.5., 0:51 Uhr) in eines an der Klosterstraße eingedrungen zu sein. In Letzterem entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Der Tatverdächtige war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen des Begehens von Geschäftseinbrüchen in Erscheinung getreten. Am Donnerstagnachmittag (14.5.) wurde der 47-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell