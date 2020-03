Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Nebengebäude auf dem Jaspershof ++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 28.03.2020 bis 29.03.2020, 12:30 Uhr, einen Einbruch in ein Nebengebäude des Jasperhofes, Zum Stiftungspark, Westerstede, verübt. In dem Gebäude befinden sich Räumlichkeiten des Vereins "Küchengarten e.V." sowie ein Probenraum für Musikbands. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, entwendeten die Täter ein Sparschwein mit ca. 25 Euro aus den Räumen des Vereins Küchengarten e.V.. Anschließend wurde die Tür zu den Probenräumen eingetreten und die Schaumstoffdämmung an den Wänden beschädigt. Zudem wurde ein Verstärker gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

