POL-COE: Ascheberg, An der Hansalinie/ Einbrecher flüchten mit gestohlenem VW-Bulli

Coesfeld (ots)

Bargeld und einen VW T6 haben Unbekannte bei einem Firmeneinbruch An der Hansalinie in Ascheberg erbeutet. Tatzeit: zwischen Samstag (28. September), 12.30 Uhr und Montag, 7.15 Uhr. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt ins Firmengebäude verschafft. Sie stahlen Geld sowie den Schlüssel des VW, mit dem sie anschließend flüchteten. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

