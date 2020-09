Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Wersener Straße wurde am Mittwochmittag eine 52-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau befuhr gegen 12.55 Uhr den Radschutzstreifen in Richtung stadtauswärts. Zur gleichen Zeit war ein Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Wersener Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kirchstraße überholte der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer die Frau, unterschritt dabei den Mindestabstand und erfasste die Frau mit der vorderen, rechten Seite der Zugmaschine. Die Radfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

